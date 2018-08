HRW: IS holder minst 27 gisler sør i Syria

NTB utenriks

De 27 ble tatt til fange da IS-opprørere angrep flere druser-landsbyer i Sweida-provinsen 25. juli. Over 250 mennesker ble drept i angrepet, som var et forsøk på å tvinge president Bashar al-Assad til å innstille regjeringsstyrkenes offensiv mot IS i naboprovinsene Daraa og Quneitra.

Ifølge eksilgruppa Syrian Observatory for Human Rights (SOHR) ble 36 sivile tatt til fange under angrepene, men antallet er noe uklart.

En av fangene, en 19 år gammel student, ble halshogd for åpent kamera, og en 65 år gammel kvinne døde av uklare årsaker. To kvinner greide også å rømme.

Ifølge Human Rights Watch holder IS fortsatt 27 sivile fanget, den yngste av dem et sju år gammelt barn, og bruker dem som pressmiddel overfor Assad og hans russiske allierte.

– Det er en krigsforbrytelse å ta gisler. Sivile skal ikke brukes som forhandlingskort, sier nestlederen for menneskerettighetsorganisasjonens virksomhet i Midtøsten, Lama Fakih.

IS kontrollerte på det meste over halvparten av Syria, men bare 3 prosent av landet anslås i dag å være under de ytterliggående islamistenes kontroll.

