WSJ: Trump-konsernets økonomisjef har fått immunitet

Allen Weisselberg har i mange tiår jobbet for Donald Trump og er økonomisjef i selskapet som eies av presidenten og tre av hans barn.

Weisselberg har fått immunitet fra USAs føderale påtalemyndighet i bytte mot informasjon i etterforskningen av presidentens eksadvokat Cohen, ifølge avisas ikke navngitte kilder.

Cohen erklærte seg tidligere i uka skyldig i flere tiltalepunkter om økonomisk kriminalitet, deriblant ulovlige valgkamputbetalinger under Trumps valgkamp i 2016.

Torsdag ble det kjent at USAs føderale påtalemyndighet har innvilget immunitet til David Pecker for å kunne vitne om Trumps rolle i utbetalingene av såkalte hysj-penger til kvinner som angivelig har vært Trumps elskerinner.

Pecker er sjef for selskapet som publiserer tabloidmagasinet National Enquirer og er også en mangeårig støttespiller av Trump.

Cohen har sagt at han på Trumps anmodning utbetalte hysj-penger til to kvinner og at han fikk tilbakebetalt beløpet etterpå.

