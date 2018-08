WHO: Ebola-utbrudd i Kongo sprer seg til by omringet av opprørere

NTB utenriks

Ett sannsynlig tilfelle og ett mistenkt tilfelle er registrert i Oicha, som ligger i provinsen Nord-Kivu lengst nordøst i Kongo, nær grensa til Uganda. Det opplyser WHOs nødrespons-sjef Peter Salama.

Oicha er ikke kontrollert av opprørere, men byen er fullstendig omringet av en ugandisk opprørsgruppe.

– For første gang har vi et bekreftet tilfelle i et område med høy usikkerhet, sa Salama.

– Dette var egentlig et problem vi forutså, og samtidig et problem vi har fryktet, la han til.

Mange sivile er drept i områdene rundt Oicha. Hjelpearbeidere, prester og offentlig ansatte holdes som gisler av opprørere, ifølge Salama.

Ebola-utbruddet i Kongo er det tiende i landet siden 1976. Det siste i rekken startet 1. august i byen Mangina i Nord-Kivu. Til nå har viruset tatt 63 liv av til sammen 103 bekreftede eller sannsynlige smittetilfeller. Salama advarer om at WHO nå stålsetter seg for «minst én bølge til med nye tilfeller».

Hvis antall smittede og antall personer som er i kontakt med smittede øker i byen, vil det føre til logistikk-hindre og økte kostnader, påpeker WHO.

