NTB utenriks

Det var knyttet store forventninger til Powells tale fredag etter at Donald Trump gjentok kritikken av sentralbankens renteøkninger, som presidenten mener undergraver forsøk på å styrke økonomien.

Sentralbanksjefen svarte ikke direkte på kritikken under den årlige samlingen av økonomer og sentralbanktopper i delstaten Wyoming.

Men han påpekte at USAs sentralbank vil gjøre alt som skal til for økonomien, for å stagge inflasjon eller i møte med en eventuell ny krise.

