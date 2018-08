USA stanser bistand til palestinerne

NTB utenriks

Departementet varslet fredag Kongressen om beslutningen, som kommer i kjølvannet av en gjennomgang av finansieringen av prosjekter på den israelskokkuperte Vestbredden og Gazastripen.

Bistandspengene, som utgjør over 1,6 milliarder kroner, skal omdirigeres til andre prosjekter med høy prioritet, heter det ifølge nyhetsbyrået AP, som har sett det korte notatet til Kongressen.

Den amerikanske bistanden som ble godkjent i fjor og skulle utbetales for inneværende budsjettår, var øremerket for prosjekter som støtter godt styresett, helse, utdanning og sivilsamfunn.

I begrunnelsen til Kongressen knyttes bistandskuttet til «verdenssamfunnets utfordringer i å yte bistand til Gaza, der Hamas' kontroll setter innbyggerne i fare og forringer den allerede forferdelige humanitære og økonomiske situasjonen».

En høytstående tjenestemann i utenriksdepartementet sier til AFP at beslutningen ble gjort på presidentens anmodning.

Kuttet skjer mens Trump og hans Midtøsten-rådgivere, Jared Kushner og Jason Greenblatt, forbereder seg på å presentere en lenge varslet, men stadig høyst uklar fredsplan for Israel og Palestina.

USA stanset tidligere i år nærmere 2,5 milliarder kroner i årlig pengestøtte til FNs hjelpeorganisasjon for palestinske flyktninger (UNRWA). UNRWA sørger blant annet for mat, skole og helsetjenester til rundt to tredeler av Gazastripens 2 millioner registrerte flyktninger, og de ansatte truer nå med å legge ned arbeidet og lamme virksomheten.

