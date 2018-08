Statsadvokaten på Manhattan vurderer etterforskning av Trumps selskap

NTB utenriks

The New York Times skriver fredag at statsadvokaten på Manhattan, Cyrus R. Vance, vurderer å sikte både selskapet og to ansatte. To ikke navngitte tjenestemenn sier til avisen at saken er i en tidlig fase, og at påtalemyndigheten ennå ikke har bestemt om den vil gå videre med saken.

Etterforskningen vil eventuelt dreie seg om selskapets regnskapsførsel i forbindelse med pengene det overførte til Donald Trumps eksadvokat Michael Cohen etter at han hadde betalt 130.000 dollar i såkalte hysj-penger til pornostjernen Stormy Daniels.

Hvis selskapet og de to ansatte blir siktet på delstatsnivå, vil Trump som president ikke kunne benåde dem som eventuelt blir dømt, slik han kan gjøre i saker som blir ført for føderale domstoler.

Saken har vakt statsadvokatens interesse etter at Cohen tidligere i uken forklarte seg om utbetalingen til Daniels i forkant av presidentvalget i 2016.

The Trump Organization har regnskapsført pengene som en utgift til juridisk bistand. Ifølge føderal påtalemyndighet ble imidlertid pengene ført opp som betaling av falske fakturaer i forbindelse med en ikke-eksisterende avtale. Cohen skal ikke ha utført noe advokatarbeid i forbindelse med saken.

The Trump Organization driver blant annet med eiendomsutvikling og eies av Donald Trump og tre av hans eldste barn, Donald, Ivanka og Eric.

The Trump Organizations advokat, Alan S. Futerfas, har ikke villet kommentere saken.

