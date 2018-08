Spanias regjering vil fjerne Francos levninger fra mausoleum

NTB utenriks

Franco styrte Spania med hard hånd fra 1939 til sin død i 1975, og mausoleet ble bygd av fanger på 1940- og 50-tallet som en del av et storslått minnesmerke over nærmere 34.000 falne fra den spanske borgerkrigen.

Først i 2007 fordømte den spanske nasjonalforsamlingen Franco-diktaturet, og den nåværende sosialistregjeringen under ledelse av statsminister Pedro Sanchez mener tiden nå er inne til å fjerne diktatorens levninger fra De falnes dal.

– Spania kan ikke tillate symboler som splitter folket, sa Sanchez tidligere i år.

Fredag vedtok regjeringen et dekret om at Francos levninger skal fjernes fra det storslåtte mausoleet, for deretter å omgjøre stedet til et minnesmerke for alle spanjoler, viet forsoning.

– Det passer seg ikke for et demokrati å ha et mausoleum viet en diktator, sier Sosialistpartiets leder i nasjonalforsamlingen, Ander Gil.

Det er nasjonalforsamlingen som må fatte den endelige beslutningen om å fjerne Francos levninger fra mausoleet.

Den spanske regjeringen har varslet et omfattende oppgjør med Franco-tiden og vil blant annet opprette en sannhetskommisjon som skal granske overgrepene som fant sted under diktatoren.

Blant annet skal det letes etter mennesker som forsvant under borgerkrigen mellom 1936 og 1939, og i årene som fulgte.

Massegraver skal åpnes og alle symboler som hyller Franco og hans regime skal fjernes, blant dem gatenavn oppkalt etter diktatorens generaler.

