Saudi-Arabia anklages for ny massakre på barn i Jemen

NTB utenriks

Ifølge nyhetsbyrået Saba, som kontrolleres av Houthi-opprørerne, ble minst 22 barn og fire kvinner drept i et flyangrep mot en buss rundt 20 kilometer utenfor Hodeida torsdag.

Angrepet var ifølge Saba rettet mot en buss og et bolighus i al-Durayhimi-distriktet sør for den strategisk viktige havnebyen.

Ifølge det Houthi-kontrollerte helsedepartementet i Jemen ble 20 barn, fem kvinner og en bussjåfør drept da de flyktet fra et område der et bolighus ble angrepet onsdag.

Avviser

De forente arabiske emirater, som er alliert med Saudi-Arabia og de siste ukene har ledet an i angrepene mot Hodeida, avviser meldingene og anklager Houthi-opprørerne for selv å ha avfyrt «et ballistisk missil laget i Iran».

Ifølge det statlige nyhetsbyrået WAM i Emiratene ble ett barn drept og tolv andre såret. Ingen av meldingene har latt seg bekrefte fra andre hold.

Skolebuss

Saudi-Arabia har kommet under kraftig internasjonal kritikk for sin krigføring mot Houthi-opprørerne i Jemen og anklages for mulige krigsforbrytelser av Amnesty International, Human Rights Watch og FNs høykommissær for menneskerettigheter.

9. august ble minst 29 barn drept i et saudiledet flyangrep mot en skolebuss på en markedsplass nord i Jemen. FNs sikkerhetsråd har krevd gransking, men lar det være opp til den saudiledede koalisjonen selv å gjennomføre denne.

– Kynisk spill

– Man vet jo fra tidligere at den type granskinger ikke fører til noe som helst. Det hele er et kynisk spill, sa seniorrådgiver Ina Tin i Amnesty til NTB tidligere i måneden.

Saudi-Arabia har etter tidligere granskinger konkludert med at landet med få om noen unntak bomber «legitime militære mål» i Jemen, noe norske diplomater i Riyadh i et notat NTB har fått tilgang til, har avvist og betegnet som en del av en intens informasjons- og propagandakrig.

«Savner troverdighet»

Human Rights Watch konkluderer i en fersk rapport med at den saudiledede koalisjonens påståtte gransking av egne mulige krigsforbrytelser i Jemen, «savner troverdighet».

– De har gjort lite annet enn å dekke over krigsforbrytelsene, sier Sarah Leah Whitson, som leder menneskerettighetsorganisasjonens virksomhet i Midtøsten.

Flyktninghjelpens fungerende landdirektør i Jemen, Suze van Meegen, mener at Saudi-Arabias allierte i Vesten må ta sin del av ansvaret for de mange drapene på sivile.

– Alle de land som bidrar med etterretningsinformasjon, våpen og logistisk støtte slik at volden kan fortsette, er involvert i en konflikt som har drept tusenvis, og som ikke kommer til å avta uten at noen bevisst og meningsfylt handler, sier hun.

Militært utstyr fra Norge

Norge er blant de land som forsyner Saudi-Arabia med militært utstyr, noe Ina Tin i Amnesty mener er forkastelig.

– Så lenge vi selger militært materiell til Saudi-Arabia, bidrar vi til å styrke landet militært. Dette fortsetter vi med, vel vitende om de grusomhetene som fortsetter i Jemen, sa hun til NTB tidligere i måneden.

