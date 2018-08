Oppsving for fransk vinproduksjon

NTB utenriks

Den totale produksjonen er i år beregnet til 46,1 millioner hektoliter (4,6 milliarder liter), en oppgang fra 36,8 millioner hektoliter i fjor da vårfrost ødela vinranker mange steder.

Anslaget for inneværende år er 5 prosent over gjennomsnittet for de siste fem årene. Spesielt Champagne-regionen kan se fram til et godt år, med utsikter til en produksjon på over 3 millioner hektoliter, en vekst på 39 prosent fra i fjor.

Middelhavsregionen må imidlertid nøye seg med en innhøsting som er under gjennomsnittet. Mugg rammet nesten alle vinprodusentene i regionen i vår.

Landbruksdepartementet i Paris advarer samtidig om at man ennå ikke kan danne seg et endelig bilde av situasjonen i andre deler av landet der mugg har rammet landbruket, siden druene modner senere der.

Frankrike var i fjor verdens nest største vinproduserende land etter Italia, ifølge International Organisation of Vine and Wine.

(©NTB)