Israel hevder at MSF-ansatt skjøt mot soldater før han ble drept

Mannen som ble drept ved grensegjerdet mandag, er identifisert som Hani Mohammad Odah al-Majdalawi (24) fra flyktningleiren Jabalia nord på Gazastripen.

Leger Uten Grenser (MSF) bekreftet fredag at han var en av deres ansatte, og at han ble drept på Gazastripen den 20. august.

– MSF arbeider for å bekrefte og forstå omstendighetene rundt denne svært alvorlige episoden, og kan ikke gi kommentere saken ytterligere på nåværende tidspunkt, heter det i en uttalelse fra hjelpeorganisasjonen.

COGAT, som har ansvaret for det israelske forsvarets aktiviteter i de palestinske områdene, kom torsdag med en uttalelse der MSF blir stemplet som «Terrorisme Uten Grenser».

I meldingen blir al-Majdalawi anklaget for å ha forsøkt å ta seg gjennom det israelske sikkerhetsgjerdet. Han anklages også for å ha skutt med et gevær og kastet en sprengladning mot soldater.

COGAT skriver at palestineren var sykepleier og jobbet for Leger Uten Grenser.

MSF har om lag 200 ansatte, både lokale og utenlandske, på Gazastripen.

Minst 172 palestinere er blitt skutt og drept av israelske soldater ved grensegjerdet på Gazastripen siden masseprotestene mot den israelske blokaden begynte i mai. På israelsk side er én israelsk soldat skutt og drept. Det skjedde i juli.

Den israelske hæren kom mandag med en melding om at israelske soldater hadde åpnet ild mot «en terrorist» etter at vedkommende skjøt mot israelske soldater nord på Gazastripen. Ingen israelske soldater ble såret eller drept i hendelsen, ifølge meldingen.

