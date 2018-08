Frode Bergs advokat: Rettssak i oktober eller november

NTB utenriks

– Vi mangler fortsatt dokumentet som skal danne grunnlaget for spiontiltalen mot Frode Berg. Eksperter er nå i ferd med å gjennomgå det som finnes av materiale i saken, sier advokat Ilja Novikov til NRK.

Novikov møtte fredag den russiske etterforskningsledelsen i høysikkerhetsfengselet Lefortovo, og sier etter møtet at han tror det tar «noen uker» før etterforskningen er ferdig. Deretter går det vanligvis en måned før en rettssak starter. Dersom saken kommer opp i oktober eller november, regner han med at dom kan falle i desember. Først etter at dommen har falt, kan spørsmålet om eventuell benådning eller en form for utveksling tas opp.

– Jeg håper veldig på en diplomatisk løsning. For oss er det sekundært hvor lang straff han får, sier Novikov.

Advokaten sier han regner med at det er kontakt på diplomatisk plan om saken mellom Norge og Russland, men understreker at det ligger i sakens natur at all slik kontakt må være hemmelig.

Hvor lang fengselsstraff Berg risikerer, er usikkert, men Novikov opplyser at en ukrainsk statsborger i 2014 ble dømt til seks års fengsel. Andre spiontiltalte har blitt dømt til både 10 og 20 år, sier han.

Berg ble pågrepet av det russiske sikkerhetspolitiet FSB i Moskva 5. desember i fjor. Han hadde da på seg 3.000 euro i kontanter. Nordmannen er anklaget for å ha forsøkt å skaffe hemmelige dokumenter om den russiske nordflåten og er siktet for spionasje.

Berg har forklart at han ble narret i en felle. Han skal ha blitt bedt av nordmenn om å overlevere pengesummen i Moskva og har selv innrømmet å ha jobbet for norsk etterretning.

