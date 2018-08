NTB utenriks

Serbiske medier skriver at de to vedlikeholdsarbeiderne som omkom, var i ferd med å teste et brannslukningssystem da en karbondioksidlekkasje oppsto fredag.

Rundt 50 personer ble evakuert fra biblioteket i sentrum av Serbias hovedstad da lekkasjen ble oppdaget.

Bygningen ble sperret av mens brannmannskaper og ambulansepersonell gikk inn.

