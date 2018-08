Anestesilege tiltalt for drap med gassfylt gymball

NTB utenriks

53 år gamle Khaw Kim-sun, som er malaysisk statsborger, anklages for å ha hatt et forhold til en annen kvinne. Han bodde imidlertid fortsatt sammen med kona Wong Siew-fung og parets fire barn, skriver South China Morning Post.

22. mai 2015 plasserte han ifølge tiltalen en lekkende gymball fylt med den luktfrie og svært giftige gassen karbonmonoksid, også kjent som kullos, i konas Mini Cooper.

En time etter at Wong og parets 16 år gamle datter hadde kjørt av gårde, ble de to funnet bevisstløse i bilen. Begge døde kort tid etter, og politiets etterforskere fant ingen feil ved bilen som kunne forklare kullosforgiftningen.

Gassen viste seg å ha kommet fra en gymball som lå i bilen, og i september i fjor ble Khaw pågrepet og tiltalt for drap. Han nekter straffskyld, men denne uka åpnet rettssaken mot ham.

Ifølge tiltalen skaffet Khaw den giftige gassen fra sykehuset der han jobbet, og han fikk hjelp av studenten han hadde et forhold til.

Til kollegaer fortalte han at han ville teste effekten av kullos på kaniner, mens han i avhør med politiet hevdet at gassen ble brukt til å drepe rotter. Familiens hushjelp har imidlertid fortalt at det ikke var rotter i huset der Khaw bodde.

