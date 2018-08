Video med al-Qaidas leder lagt ut på nett

NTB utenriks

I den fem minutter lange videoen ber al-Zawahri muslimer verden over, inkludert krigere og predikanter, om å slutte rekkene for å utkjempe hellig krig, ifølge SITE, et amerikansk nettsted som overvåker ytterliggående islamistgrupper.

Videoen kommer dagen etter at et lydopptak av det som angivelig skal være IS-leder Abu Bakr al-Baghdadi, ble publisert på nett av det IS-tilknyttede propagandanettstedet al-Furqan.

Egypteren Zawahri tok over som leder av al-Qaida etter at Osama bin Laden ble drept av amerikanske spesialsoldater i Pakistan i 2011.

