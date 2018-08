Ugandisk popstjerne og opposisjonspolitiker siktet for forræderi

NTB utenriks

Pågripelsen skjedde rett utenfor et rettslokale i hovedstaden Kampala, like etter at en militær domstol hadde henlagt en sak der Kyagulanyi var tiltalt for ulovlig våpenbesittelse.

Etter å ha blitt omfavnet av tilhengere som feiret henleggelsen, ble han pågrepet på nytt rett utenfor rettslokalet. Nå er han siktet for forræderi.

Musikeren, som er bedre kjent under artistnavnet Bobi Wine, ble i forrige uke pågrepet sammen med flere andre opposisjonspolitikere.

De har hevdet at de ble banket opp i fengselet, noe myndighetene benekter.

Ifølge politikernes forsvarere har Kyagulanyi fått ødelagt en nyre som følge av mishandlingen.

En annen opposisjonspolitiker, Francis Zaake, ligger i koma på sykehuset og er koblet til respirator, opplyser de.

