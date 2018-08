USA-sanksjoner fører til svakeste nivå for russisk valuta på to år

NTB utenriks

I morgenhandelen på Moskva-børsen torsdag fikk man 69 rubler for 1 dollar. Man må tilbake til april 2016 for å finne en like svak rubel.

Senere torsdag styrket imidlertid rubelen seg til 67,8 rubler mot 1 dollar.

Sentralbanken i Russland opplyste dagen i forveien at den står klar til å gripe inn for å styrke valutaen.

Tidligere denne uken innførte USA sanksjoner mot to russiske shippingselskaper som anklages for å ha vært involvert i oljehandel med Nord-Korea. Washington har også kunngjort at USA vil innføre forbud mot eksport av amerikanske varer til Russland som kan brukes til militære formål. Dette tiltaket er ventet å tre i kraft senere denne uken.

Russlands president Vladimir Putin har fordømt sanksjonene og sagt at de vil slå tilbake på USA. De er også «meningsløse», har han sagt.

– Jeg håper våre amerikanske partnere en dag innser at denne type politikk ikke har noen framtid, og at vi kan begynne samarbeid på normalt vis, sa Putin etter et møte med Finlands president Sauli Niinistö i den russiske byen Sotsji onsdag.

Svekkelsen av den russiske valutaen skjer til tross for at oljeprisen har steget til 75 dollar fatet. Samtidig er den russiske økonomien nå på bedringens vei.

– Rubelen burde være mye sterkere enn den er nå, og grunnen til at den ikke er det, er direkte koblet til sanksjoner fra USA, sier Chris Weafer, en Moskva-basert analytiker i Macro Advisory.

(©NTB)