Trump utelukker ikke benådning av Manafort

Uttalelsen kommer i et intervju i TV-programmet «Fox and Friends» onsdag kveld, som skal sendes i sin helhet torsdag morgen amerikansk tid.

I intervjuet sier Trump også at det Manafort beskyldes for trolig er noe som «alle konsulenter, enhver lobbyist i Washington, trolig gjør».

Manafort har stått tiltalt for økonomisk kriminalitet i forbindelse med at han jobbet som konsulent for den tidligere russiskvennlige regjeringen i Ukraina.

Han ble denne uken kjent skyldig på åtte av 18 tiltalepunkter.

I en Twitter-melding som Trump la ut onsdag, kaller han Manafort for «en modig mann».

– Jeg synes veldig synd på Paul Manafort og hans vidunderlige familie, skriver presidenten.

