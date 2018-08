Ti pågrepet i Belgia for smugling av migranter til Storbritannia

NTB utenriks

Politiet slo til mot en parkeringsplass ved en motorvei i den lille vestbelgiske byen Wetteren. Der fant de 27 migranter som ventet på overfart.

– Belgia er et transittland for migranter som vil til Storbritannia. Lastebiler blir ofte brukt, med eller uten sjåførens vitende, heter det i en uttalelse fra belgiske politimyndigheter.

Politiet opplyser at banden brukte parkeringsplassen i Wetteren, 40 kilometer nordvest for Brussel, som oppsamlingssted for migranter, blant dem kvinner, barn og tidvis spedbarn.

De fleste av de 27 migrantene kommer fra Eritrea, Sudan og Etiopia, opplyser politiet.

Lokalt politi i det vestlige Belgia klager over at vanlige politioppgaver lider av at mange betjenter blir satt inn arbeidet for å stoppe migranter.

