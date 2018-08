Sessions fastholder sin uavhengighet etter kommentar fra Trump

NTB utenriks

Sessions kom med sin kommentar etter at president Donald Trump hadde uttalt at justisministeren var blitt utnevnt på grunn av sin lojalitet.

– Så lenge jeg er justisminister, vil departementets handlinger ikke bli påvirket av politiske vurderinger, sa Sessions gjennom sin pressetalskvinne torsdag.

Sessions ord falt etter at påtalemyndigheten, som sorterer under ham, vant fram overfor to av Trumps tidligere medarbeidere, hans valgkampsjef i noen måneder i 2016, Paul Manafort, og hans tidligere advokat Michael Cohen.

Trump har gjentatte ganger kritisert Sessions for å ha erklært seg inhabil i granskingen av påstandene om russisk innblanding i presidentvalget i 2016. Så sent som torsdag spurte en arg Trump om «hva i huleste er det som foregår borte i Justisdepartementet?»

