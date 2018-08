Sør-Afrika krever forklaring på Trump-tweet

NTB utenriks

Twitter-meldingen ble lagt ut like etter at Fox News hadde et innslag om beslag av jord og drap på hvite bønder i Sør-Afrika, ifølge den sørafrikanske rikskringkastingen SABC.

– Jeg har bedt utenriksministeren om å se grundig på beslag av jord og gårder og eksproprieringen og de omfattende drapene på bønder. «Den sørafrikanske regjeringen beslaglegger nå jord fra hvite bønder», skrev Trump på Twitter sent onsdag kveld amerikansk tid.

Ifølge SABC inneholdt TV-programmet et innslag der det feilaktig ble hevdet at Sør-Afrikas president Cyril Ramaphosa hadde begynt å beslaglegge jord fra landets egne borgere uten å gi dem erstatning fordi de har feil hudfarge.

Sør-Afrika mener Trump er feilinformert om landets planlagte jordreformer, og vil ta opp saken via diplomatiske kanaler, skriver Ramaphosas talsperson på Twitter.

Trumps Twitter-melding kommer få dager etter at det ble kjent at hans kone Melania reiser til Afrika i oktober. Det er hennes første utenlandsreise alene som USAs førstedame.

Sør-Afrika har siden 1994 kjøpt tilbake jord og gårder fra hvite storbønder, forutsatt at de vil selge. Den 1. august kunngjorde Ramaphosa at regjeringspartiet ANC vil gå videre med planen om å endre grunnloven slik at staten kan ekspropriere jordbruksområder uten å gi erstatning. Årsaken er at mesteparten av jorden i landet fortsatt er eid av det hvite mindretallet.

(©NTB)