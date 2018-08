Kina og USA trapper opp handelskrigen

NTB utenriks

De amerikanske tollene trådte i kraft ved 6-tiden norsk tid torsdag. Om lag en halvtime senere bekreftet det kinesiske nyhetsbyrået Xinhua at Kina hadde svart med samme mynt.

Kina har en «klar mistanke» om at de amerikanske tiltakene er et brudd på handelsreglene til Verdens handelsorganisasjon (WTO), heter det i en uttalelse fra det kinesiske handelsdepartementet. Videre understrekes det igjen at Kina vil klage inn USA til WTO.

Den nye amerikanske tollen kommer i tillegg til tollen på 25 prosent som USA innførte mot en rekke andre kinesiske varer verdt 34 milliarder dollar 6. juli. Kina lovet også den gang å svare med samme mynt.

Trump-administrasjonen har varslet at de også står klare til å innføre toll mot ytterligere kinesiske importvarer verdt opptil 200 milliarder dollar, og Kina har lovet ytterligere mottiltak.

Opptrappingen i handelskrigen kommer samme dag som Kinas visehandelsminister reiste til USA for nye handelssamtaler.

