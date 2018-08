Hawaii forbereder seg på kraftigste storm på 26 år

NTB utenriks

Klassifiseringen av Lane ble onsdag nedjustert fra kategori 5, som er den høyeste kategorien, til en kategori 4.

Det forventes at orkanen kan treffe Hawaii med en vindstyrke på 44 meter i sekundet, noe som gjør det til den kraftigste stormen i landet siden orkanen Iniki i 1992.

Meteorolog Chevy Chevalier sier at orkanen kan bli justert ned til kategori 3 innen torsdag ettermiddag, men at det fortsatt vil være en kraftig orkan.

Kan forvente tap av liv

De har sendt ut orkanvarsel for Maui og øya Hawaii. Det er også fare for storm og mye regn på de andre øyene i øygruppen i Stillehavet. Lokalt over Hawaii ventes det å komme over 500 millimeter nedbør.

Det er ventet at orkanens øye vil komme over, eller svært nær, øyene mellom torsdag og lørdag, men allerede onsdag ettermiddag kan øya Hawaii få vindkast opp i storm styrke.

Orkaner treffer veldig sjeldent land på Hawaii, og det er nesten tre tiår siden sist en stor orkan rammet øygruppa. Da mistet seks personer livet.

USAs nasjonale værvarslingstjeneste (NWS) sier at delstaten bør forberede seg på at Lane kan føre til tap av liv.

Ikke nok tilfluktsrom

Offentlige skoler er stengt resten av uka, i tillegg til at statsansatte er bedt om å bli hjemme – med mindre de er uunnværlige ansatte.

Tilfluktssteder forberedes nå både på øyene Oahu, Maui, Molokai og Lanai, og flere steder er klare til å åpne ved behov. Samtidig sier Tom Travis i etaten for krisehåndtering at delstaten ikke har nok rom for alle i tilfluktsrommene. Han råder derfor innbyggere som ikke befinner seg i flomutsatte områder om å bli værende i hjemmene sine.

Det jobbes også med å hjelpe de mange hjemløse i Hawaii. Mange av dem bor nær strender og elver som kan bli oversvømt.

Forbereder seg

Både delstaten og den største øya har navnet Hawaii. På folkemunne kalles dermed øya Big Island for å skille mellom de to.

Guvernør David Ige erklærte tirsdag unntakstilstand for Big Island og ber innbyggere og besøkende om å ta situasjonen på alvor.

Mange av innbyggerne over hele Hawaii hamstrer nå vann, nudler, toalettpapir og andre varer for å forberede seg på muligheten for å stå uten forsyninger og strøm over lengre tid som følge av orkanens herjinger.

Oppfordring fra presidenten

President Donald Trump ber på Twitter innbyggerne forberede seg på stormen.

«Alle som er i banen til #HurricaneLane, vær så snill forbered dere, vær oppmerksom på råd fra staten og lokale ledere og følg @NWShonolulu for oppdateringer. Vær trygge!", skriver han.

