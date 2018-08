Briter i EU kan miste bankkontoer uten brexit-avtale

NTB utenriks

Raab la torsdag fram de første 25 av rundt 80 tekniske notater med tips og råd til næringsliv og forbrukere om hva de må gjøre for å forberede seg på et brudd uten avtale, et såkalt hardt brudd.

Regjeringen advarer britiske forbrukere om at det trolig både vil bli mer tidkrevende og dyrere å bruke kredittkort når de kjøper varer fra EU. Britiske borgere bosatt i EU kan samtidig miste tilgang til sine bankkontoer, heter det i notatene. For næringslivet vil en ikke-avtale innebære stans i fri flyt av varer, og det blir krav om tolldeklarering, skriver The Guardian.

Han sa under fremleggelsen at Storbritannia har opparbeidet et lager på over 200 typer medisin for en tremånedersperiode, og at myndighetene i samarbeid med legemiddelfirmaer skal sikre lagre i ytterligere seks uker.

Raab sier han er «fortsatt sikker på» å oppnå en god avtale med EU og viser til at London og Brussel er enige på rundt 80 prosent av brexit-sakene. Grensepasseringen mellom Nord-Irland og Irland er derimot uløst.

Raab skal legge fram de resterende tekniske notatene i løpet av de kommende ukene.

Storbritannia og Brussel håper å kunne være enige om en avtale innen oktober, slik at man får tid til å ratifisere den både i Parlamentet i London og i de ulike nasjonalforsamlingene i EUs medlemsland før 29. mars.

