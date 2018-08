Tysk avis: – Merkel vil ha tysk EU-sjef

NTB utenriks

– Merkels høyeste prioritet er ikke lenger Den europeiske sentralbanken, men heller Kommisjonen, sier en anonym regjeringskilde til Handelsblatt.

Jens Weidmann, som leder den tyske sentralbanken, ble lenge sett på som en het kandidat til å ta over som sjef for Den europeiske sentralbanken (ESB). Han har likevel vært sterkt kritisk til ESBs nåværende sjef Matteo Draghi, og dette skal ifølge Handelsblatt ha ødelagt Weidmanns sjanser til å ta over stillingen.

Ifølge avisen vurderer Merkel nå å i stedet nominere en kandidat til å ta over etter luxembourgske Jean-Claude Juncker som president for EU-kommisjonen neste år. Finansminister Peter Altmaier og forsvarsminister Ursula von der Leyen skal være mulige kandidater.

(©NTB)