Trump refser Cohen og hyller Manafort på Twitter

NTB utenriks

– Dersom noen ser etter en god advokat, vil jeg sterkt fraråde dere å benytte tjenestene til Cohen! skriver Trump om sin tidligere advokat på Twitter onsdag.

Meldingen er den første reaksjonen fra Trump etter at det ble klart at Cohen har innledet et samarbeid med påtalemyndigheten og sagt seg skyldig i blant annet brudd på loven som regulerer valgkampfinansiering.

Trump hevder imidlertid at det Cohen har sagt seg skyldig i, ikke er ulovlig.

– Michael Cohen har sagt seg skyldig i to tilfeller av valgkampfinansieringsbrudd som ikke er en forbrytelse. President Obama hadde et stort brudd på valgkampfinansieringen, og det ordnet man lett opp i, skriver Trump videre.

Trekker inn Trump

Det mest oppsiktsvekkende med Cohens forklaring til etterforskerne er at han har trukket den amerikanske presidenten inn i saken.

Cohen har forklart at han betalte hysj-penger til pornostjernen Stormy Daniels og en tidligere Playboy-modell for å påvirke valget i 2016. Uten å nevne Trumps navn, sa Cohen at han gjorde dette på vegne av «kandidaten til et føderalt embete», noe som utvilsomt viser til Trump.

I flere av meldingene som Trump la ut onsdag, omtaler han også saken mot sin tidligere valgkampsjef Paul Manafort. Han skryter av at Manafort ikke har latt seg knekke og for ikke å ha «diktet opp historier» slik han hevder Cohen har gjort. Han uttrykker også stor sympati med Manafort og hans familie.

– Modig mann

– I motsetning til Michael Cohen nektet han å la seg «knekke» – dikte opp historier for å få en «avtale». Stor respekt for en modig mann!

Manafort ble tirsdag funnet skyldig i åtte av 18 tiltalepunkter etter å ha vært anklaget for bank- og skattesvindel i forbindelse med konsulenthonorarer han skal ha fått av Ukrainas tidligere russiskvennlige myndigheter.

Ifølge Trump er saken mot Manafort en «heksejakt», og han viser også til at juryen ikke greide å bli enig om ti av tiltalepunktene.

