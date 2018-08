Metoo-profil avviser at hun hadde seksuelt forhold til tenåring

NTB utenriks

Argento har anklaget filmprodusenten Harvey Weinstein for voldtekt. Nå blir hun selv beskyldt for å ha betalt over 3 millioner kroner til en 20 år yngre mann, skuespilleren Jimmy Bennett, etter at han beskyldte henne for seksuelt overgrep.

– Jeg aviser på det sterkeste innholdet i artikkelen i The New York Times, som også sirkulerer i nasjonale og internasjonale nyheter. Jeg er dypt sjokkert og såret over å ha lest nyheter som er fullstendig falske. Jeg har aldri hatt noe seksuelt forhold til Bennett, heter det i en uttalelse fra Argentos agent.

Skuespilleren skriver også at hun og Bennett i flere år har vært venner, men kun det. De to har kjent hverandre siden de spilte mor og sønn i en film i 2004.

Det var søndag at The New York Times publiserte en artikkel der det vises til dokumenter som avisen har mottatt fra en ukjent avsender. I dokumentene går det fram at Argento har betalt Bennett 380.000 dollar (nær 3,2 millioner) etter at han anklaget henne for å ha forgrepet seg mot ham på et hotell i Los Angeles i 2013. Bennett var da 17 år, ett år under den seksuelle lavalderen i California.

Argento avviser ikke at hun har betalt Bennett en stor sum penger, men hun hevder at dette skyldtes et uventet og ubegrunnet krav som Bennett kom med etter at hun ble en frontfigur for metoo-kampanjen, og mens han hadde alvorlige økonomiske problemer.

Ifølge Argento mente hennes nå avdøde kjæreste, stjernekokken Anthony Bourdain, at Bennett var en farlig person som kunne komme til å skade dem med negativ publisitet, og at de derfor burde etterkomme kravet.

