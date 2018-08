Demokratene vil utsette høringene for ny høyesterettsdommer

NTB utenriks

Etter planen skal høringene av Brett Kavanaugh, som president Donald Trump har nominert som ny høyesterettsdommer, begynne i Senatet 4. september.

Nå ber Demokratenes leder i Senatet, Chuck Schumer, republikanerne om å utsette høringene etter at dommen mot Trumps valgkampsjef Paul Manafort og tilståelsen fra Trumps tidligere advokat Michael Cohen ble kjent tirsdag.

Trumps tidligere advokat Michael Cohen hevder at han på oppdrag fra «kandidaten til et føderalt embete» betalte pornostjernen Stormy Daniels og den tidligere Playboy-modellen Karen McDougal for å ikke fortelle om påstandene om at de skal ha hatt sex med Trump.

Utbetalingene, som skjedde før presidentvalget i 2016, utgjør brudd på reglene for finansiering av valgkamper.

Chuck Schumer hadde tirsdag kveld et møte med Kavanaugh. Under dette møtet skal Kavanaugh ifølge Schumer ha nektet å svare på om Trump kan stevnes for retten. Schumer sier at dette, kombinert med at Cohen har sagt at Trump er delaktig i en forbrytelse, gjør farene ved nominasjonen av Kavanaugh «overveldende tydelige».

– Senatet bør ikke innsette en dommer som mener at presidenter praktisk talt er over loven og at kun Kongressen kan kontrollere presidentens makt, sier Schumer.

