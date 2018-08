Advokat: Cohen kan ha opplysninger som kan være relevante for Russland-saken

NTB utenriks

Opplysningene kan blant annet handle om hvorvidt Trump visste om datainnbruddene i demokraters epostkontoer under valget i 2016, opplyste Cohens forsvarer Lanny Davis onsdag.

De kan ifølge Davis også handle om hvorvidt Trump hadde kjennskap til et mulig komplott for at russerne skulle skade det amerikanske demokratiet, samt det å unnlate å informere FBI om dette.

Davis føyer til at Cohen ikke ønsker å bli benådet av Trump.

Michael Cohen er president Donald Trumps tidligere advokat. Tirsdag ble det kjent at han har inngått en avtale med påtalemyndigheten.

Han har sagt seg skyldig i brudd på valgfinansieringsloven og opplyst at det var Trump som ga ham ordre om å utføre handlingene han nå har sagt seg skyldig i.

Spesialetterforsker Robert Mueller og hans team forsøker å finne ut om Russland påvirket det amerikanske presidentvalget slik at Trumps vinnersjanser økte og Hillary Clintons ble svekket. De etterforsker også om noen i Trumps valgkampteam visste om dette.

