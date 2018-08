Ukrainsk filmskaper i russisk fengsel har sultestreiket i 100 dager

NTB utenriks

Sentsov har gått ned 17 kilo siden starten av streiken i mai, ifølge den russiske journalisten og aktivisten Zoja Svetova.

Svetova sier at Sentsov ikke har tenkt til å avslutte streiken. Ifølge henne er han svak, og hjertet hans slår rundt 40 ganger i minuttet.

Russiske fengselsmyndigheter sier at Sentsov har gått ned 11 kilo siden han begynte streiken. Ukraineren får intravenøs ernæring beregnet på personer som ikke kan spise.

Det var i 2015 at Sentsov ble dømt til 20 års fengsel for terrorvirksomhet og våpensmugling på den ukrainske Krim-halvøya, som ble annektert av Russland i 2014.

Sentsov mener dommen er politisk motivert, og USA, EU og flere menneskerettsgrupper har kritisert rettsprosessen.

Sentsov begynte sultestreiken i mai med krav om at alle ukrainske politiske fanger i Russland løslates.

Sentsovs søskenbarn Natalia Kaplan fortalte i forrige uke at han føler at slutten er nær, og at han ser ut til å miste håpet.

- I sitt brev til meg skrev han at vi ikke lenger må si at frihet kommer. Han tror ikke på det lenger, sa Kaplan.

Utenriksminister Ine Eriksen Søreide (H) opplyste i juni at Norge har fulgt Sentsov-saken med stor bekymring, og flere ganger tatt opp saken direkte med Russland.

