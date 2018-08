Trump mener Mueller-intervju kan være en felle

NTB utenriks

Den amerikanske presidenten har flere ganger sagt at han gjerne kan sette seg ned med Mueller fordi det «finnes ingen sammensvergelse».

Men i et intervju med Reuters mandag gjentok Trump det advokaten hans Rudy Giuliani har sagt gjentatte ganger. Han viste til at etterforskerne kan komme til å bruke alt han sier imot ham om det ikke skulle stemme overens med andres uttalelser, som for eksempel FBI-direktør James Comeys. Han frykter da at Mueller kan komme til reise siktelser om mened mot ham.

Avhør med Mueller

– Så hvis jeg sier noe, og han (Comey) sier noe, og det er mitt ord mot hans, og han er bestevenner med Mueller, kan Mueller si «vel, jeg tror på Comey», og om jeg da likevel forteller sannheten, så gjør det meg til en løgner. Det er ikke bra, sier Trump.

Trump omtaler også en eventuell forklaring til Mueller som en mulig «felle». Han gir derimot ingen avklaring i om han faktisk planlegger å la seg intervjue av Mueller.

Trumps advokater, ledet av Giuliani, har hatt reservasjoner mot å la presidenten sette seg ned med spesialetterforskeren. De fortsetter imidlertid forhandlinger med etterforskerne om, og eventuelt hvordan, de kan spørre ut Trump når det gjelder mulige forsøk på å hindre håndhevelsen av loven i Russland-etterforskningen.

Vil holde seg unna

Trump har gang på gang uttrykt stor misnøye med Muellers etterforskning. Til Reuters sier presidenten at han har bestemt seg for å «holde seg unna», men at han er i sin fulle rett til å blande seg inn i etterforskningen om han ønsker det.

– Jeg kunne ha ledet den om jeg ville, sier han.

Mandag gikk han også ut på Twitter og hevdet at Mueller og teamet hans «nyter det å ødelegge folks liv», Han anklaget også etterforskerne for å prøve å påvirke kongressvalget i november sammen med Demokratene.

