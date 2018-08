Tidligere vakt for nazileir deporteres fra USA til Tyskland

NTB utenriks

Både amerikanske og tyske myndigheter mener at 95 år gamle Jakiw Palij jobbet som vakt i Trawniki-leiren i den daværende tyskokkuperte delen av Polen. I over 50 år har han bodd i Queens i New York.

Nå er han deportert til Tyskland. Det er imidlertid uklart hvorvidt Palij vil bli stilt for retten, ettersom tysk påtalemyndighet har indikert at de ikke har nok bevis til å tiltale mannen.

Palij ble amerikansk statsborger i 1957 etter å ha løyet om sin bakgrunn.

En amerikansk domstol beordret i 2004 mannen deportert til Tyskland.

