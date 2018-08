Privat jetfly med punkteringer nødlandet trygt i New York

NTB utenriks

Flyet, en Gulfstream IV tok av fra en flyplass i New Jersey og skulle etter planen til Luton flyplass utenfor London i Storbritannia. Etter at punkteringen ble oppdaget, ble det imidlertid besluttet at det skulle nødlande etter å ha brukt opp en del drivstoff.

Flyet landet uten ytterligere dramatikk på New Yorks Stewart International Airport i Newburg, 110 kilometer nord for New York City. Ni brannbiler og tolv ambulanser sto klare til å rykke ut til flyet.

Ubekreftede meldinger går ut på at rapperen Post Malone og musikeren Andrew Watt var om bord, melder AP.

Flyet landet vel to timer etter avgang fra New Jersey.

