Komiker reddet geiter på undergrunnsbanen i New York

NTB utenriks

De to geitene ble oppdaget på sporet mellom stasjonene Fort Hamilton og New Utrecht i morgentimene mandag.

– Vi ble fortalt at de gumlet på gress, sier Jon Weinstein, talsmann for undergrunnsbanens operatørselskap Metropolitan Transportation Authority (MTA) til BBC.

Ansatte på et av T-banetogene, sammen med politi, klarte å drive sammen de hvite og brune geitene inn på et avsperret spor. Der ble de bedøvet.

Tilfeldighetene ville ha det til at komiker Jon Stewart, kjent som talkshow-vert for The Daily Show, og hans kone Tracey, var på rett sted til rett tid. Paret, som er kjente dyrevernsaktivister, bisto med å frakte geitene til dyrevernsforeningen Farm Sanctuary i Watkins Glen lenger nord i delstaten.

Det er usikkert hvordan geitene kom seg inn på sporet, som ligger innegjerdet, men i åpent landskap. Imidlertid finnes det flere slaktehus i nærheten som har hatt rømninger tidligere, påpeker BBC.

Hvis det viser seg at de to geitene er rømlinger som har stukket av fra slakteren, kan de nå se fram til en lysere framtid sammen med andre gårdsdyr som ivaretas av dyrevernere. Geitene har allerede rukket å få navnene Billy og Willy.

(©NTB)