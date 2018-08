Harde kamper i Kabul etter at opprørere skjøt raketter mot presidentpalasset

NTB utenriks

Rakettene ble avfyrt idet president Ashraf Ghani holdt en direktesendt tale i forbindelse med starten på feiringen av den muslimske høytiden id al-adha.

– Hvis de tror at rakettangrepene vil holde afghanerne nede, så tar de feil, sa Ghani idet han avbrøt den forberedte talen som følge av lyden fra rakettene.

Like etter ble det meldt at militære helikoptre angrep et område i Kabuls gamleby.

En talsmann for innenriksdepartementet, Najib Danish, bekrefter at opprørere har tatt kontroll over en bygning like ved en moské og avfyrt flere raketter.

– To personer er såret. Sikkerhetsstyrker kjemper mot terroristene, sier Danish til nyhetsbyrået AFP.

Det er uklart hvem som står bak angrepet. Ingen har foreløpig tatt ansvar for det.

At angrepet skjer på starten av id-feiringen, sender et kraftig budskap til president Ashraf Ghani. Han har bedt Taliban om våpenhvile og ønsker forhandlinger med opprørerne for å slutt på den snart 17 år lange krigen.

– Området er omringet

Ifølge politisjefen i Kabul, Hashmat Stanikzai, begynte kampene cirka klokka 9. Han sier at han ennå ikke har oversikt over antall drepte og sårede. Rakettene skal ha vært rettet mot minst to områder av den afghanske hovedstaden, blant annet området som regnes som byens best bevoktede, og som rommer ambassader og regjeringsbygninger.

Ifølge politiet landet den første raketten i nærheten av presidentpalasset, mens en annen landet like ved et NATO-anlegg og den amerikanske ambassaden.

Tidligere tirsdag skal det ha blitt observert et mistenkelig kjøretøy ved et hus like ved en moské der hundrevis av mennesker var samlet for å feire starten på id.

Etter rakettangrepet ble det meldt at sikkerhetsstyrker hadde omringet området der angriperne trolig befant seg, og at det var iverksatt en operasjon for enten å pågripe dem eller nedkjempe dem.

Ønsker våpenhvile

President Ghani sa i helgen at han ønsker en våpenhvile med Taliban i forbindelse med den muslimske høytiden id al-adha, såfremt Taliban også legger ned våpnene.

Det er imidlertid ingen tegn til at Taliban har ønsket å gå med på dette, og det har ennå ikke kommet noe offisielt svar fra opprørsgruppen.

Mandag stanset opprørsgruppen tre busser nord i landet og bortførte nærmere 200 mennesker. De fleste ble sluppet fri kort tid etter, mens 21 personer fortsatt er fanget, ifølge en lokal politisjef. Flere av disse skal tilhøre landets sikkerhetsstyrker.

Angrepet i Kabul kommer etter flere spesielt blodige uker i Afghanistan, der Taliban blant annet stormet storbyen Ghazni, som ligger bare et par timers kjøretur sør for Kabul. Det anslås at hundrevis av mennesker kan ha blitt drept i kampene.

Taliban har også trappet opp angrepene mot afghanske sikkerhetsstyrker en rekke andre steder i landet.

Det er snart 17 år siden Taliban mistet makten i landet som følge av en amerikanskledet invasjonen i Afghanistan.