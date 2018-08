HRW tar til orde for globalt forbud mot «drapsroboter»

NTB utenriks

Human Rights Watch (HRW) oppfordrer landene, som skal delta på møtet fra 27. til 31. august, til å enes om å starte forhandlinger neste år.

Målet må være å utarbeide en avtale som vil stille krav til det organisasjonen kaller meningsfull menneskelig kontroll over våpensystemer og bruk av makt.

Utvikling av våpensystemer som opererer selvstendig og uten menneskelig kontroll, produksjon av slike våpen og bruk av dem bør forbys, heter det i den 46 sider lange rapporten Heed the Call: A Moral and Legal Imperative to Ban Killer Robots, som HRW la fram tirsdag.

– Å tillate utvikling og bruk av drapsroboter vil undergrave etablerte moralske og juridiske standarder, sier våpenforsker Bonnie Docherty i HRW, som samordner prosjektet Campaign to Stop Killer Robots, der HRW og flere andre organisasjoner deltar.

Samtaler om å underordne såkalte drapsroboter, eller drapsdroner, under FNs våpenkonvensjon, ble formalisert i 2017, men uten at det er utarbeidet noe spesifikt mål.

Så langt har 26 land gitt sin støtte til å forby slike autonome våpensystemer. Over 20 fredsprisvinnere og over 160 religiøse ledere og organisasjoner krever forbud. I juni la Google fram et etisk rammeverk som inkluderer forpliktelse om å ikke utvikle kunstig intelligens til våpenbruk, og i fjor sto Tesla-sjef Elon Musk fram med en advarsel om at framtidens krigsteknologi kan løpe fra menneskeheten, med mindre man bremser den raske robotutviklingen.

(©NTB)