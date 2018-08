NTB utenriks

Politiet fikk melding om gjenstanden klokka 19.40 mandag kveld. De sier at det var omstendigheter på stedet som gjorde at gjenstanden kunne mistenkes for å være farlig.

En person er pågrepet og mistenkt for planlegging av allmennfarlig ødeleggelse, melder politiet på sine hjemmesider.

Et område mellom Skansen og Gröna Lund ble sperret av. Politiet vil ikke gi ytterligere detaljer om gjenstanden eller omstendighetene rundt denne.

(©NTB)