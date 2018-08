EU sier at brexitforhandlingene er i siste fase

NTB utenriks

Den franske sjefforhandleren møtte tirsdag Storbritannias brexitminister Dominic Raab.

– Forhandlingene går nå inn i siste fase. Vi er blitt enige om at det fra nå av skal forhandles kontinuerlig, sa Barnier etter tirsdagens møte. Han og Raab skal også møtes ofte.

Barnier innrømmer at det fortsatt er uklart hva som skal skje med grensepasseringen mellom Nord-Irland, som er britisk område og som blir stående utenfor, og Irland som er EU-medlem.

Han sier det er nødvendig å avdramatisere grensetvisten og heller utrede svar på praktiske utfordringer som hvilke kontroller som trengs, hvor de skal kunne gjøres og hvordan hele grenseregimet skal håndteres.

Raab tok over etter David Davis i kjølvannet av det interne opprøret i den konservative regjeringen som brøt ut etter at statsminister Theresa May fikk gjennom sitt strateginotat om brexit.

Trapper opp

– Vi er blitt enige om å trappe opp intensiteten i forhandlingene. Hvis vi har nok ambisjoner, pragmatisme og energi på begge sider, er jeg sikker på at vi får til en avtale i oktober, sier Raab.

Hovedprinsippene i avtalen om atskillelse må være på plass i oktober hvis tidsplanen om uttredelse 29. mars 2019 skal holde.

Inntil nå har det vært forhandlet i «runder», men tempoet er blitt skjerpet betraktelig siden Raab tok over. Brexitministeren toner ned spekulasjonene om at det blir et brudd uten avtale, et såkalt hardt brudd. Men han legger til at britene må være forberedt på alle eventualiteter.

Nei til ny folkeavstemning

På hjemmebane sa Labours «skyggeminister» for internasjonal handel, Barry Gardiner, at en ny folkeavstemning bare vil føre til sivil ulydighet og undergrave spillereglene i demokratiet. Både Labour og det konservative partiet har utelukket muligheten for en folkeavstemning nummer to.

Men det er uro i Labour over brexitpolitikken og de politiske følgene som en atskillelse fra EU vil medføre. En av EU-tilhengerne i Labour sier at Gardiner velger å overse folks demokratiske rett til å endre oppfatning.

Gardiner selv stemte for at Storbritannia skulle bli værende i EU, men han vil ikke gå inn for en ny folkeavstemning.

– Dette gjelder mer enn bare økonomi. Spørsmålet berører også demokratiske prinsipper, sa skyggeministeren til BBC Radio 4 tirsdag.

