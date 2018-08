Afghansk politi: Taliban har skutt raketter mot presidentpalasset i Kabul

NTB utenriks

Det blir også meldt om kamper i den afghanske hovedstaden.

Politibetjenten Jan Agha sier at rakettene kunne høres under Ghanis tale, som tirsdag ble direktesendt på afghansk fjernsyn. Presidenten selv hørte lyden av rakettene.

– Hvis de tror at rakettangrepene vil holde afghanerne nede, så tar de feil, sa Ghani idet han avbrøt den forberedte talen.

Afghansk politi har opplyst at det er Taliban som har avfyrt rakettene, men dette er ikke bekreftet.

– To drept

TOLOnews melder samtidig at det pågår kamper mellom opprørere og sikkerhetsstyrker i byen. To opprørere er drept, skriver det afghanske nyhetsmediet på Twitter og viser til opplysninger fra sikkerhetsstyrker.

Rakettene mot presidentpalasset skal ha blitt skutt fra området ved Eidgah-moskeen i den afghanske hovedstaden. Det blir også meldt at afghanske styrker har omringet et bygg som antas å ha blitt brukt til å skyte ut rakettene, samtidig som et fly har bombet stedet.

Ifølge politiet landet den første raketten i nærheten av presidentpalasset, mens en annen landet like ved et NATO-anlegg og den amerikanske ambassaden.

Ønsker våpenhvile

President Ghani sa i helgen at han ønsker en våpenhvile med Taliban i forbindelse med den muslimske høytiden id al-adha, såfremt Taliban også legger ned våpnene.

Det er imidlertid ingen tegn til at Taliban har ønsket å gå med på dette. Mandag stanset opprørsgruppen tre busser nord i landet og bortførte nærmere 200 mennesker. De fleste ble sluppet fri kort tid etter, mens 21 personer fortsatt er fanget, ifølge en lokal politisjef. Flere av disse skal tilhøre landets sikkerhetsstyrker.