Taliban holder fortsatt 21 passasjerer etter kapring av tre busser

NTB utenriks

Hendelsen skjedde i den nordlige Kunduz-provinsen. Tre busser ble stanset og passasjerene tvunget til å følge med til en Taliban-kontrollert landsby.

Senere på dagen ble det bekreftet at 144 av passasjerene ble sluppet fri av Taliban, ikke reddet av sikkerhetsstyrkene, slik det først ble meldt av en talsmann for innenriksdepartementet.

En lokal politisjef sier til DPA at Taliban holder igjen 21 passasjerer, hvorav 12 angivelig tilhører sikkerhetsstyrkene. Det er også personer uten noen form for identitetspapirer blant dem, sier politisjef Abdul Zahir i Khanabad.

Våpenhvile

Aksjonen finner sted samtidig som afghanske myndigheter spent venter på Talibans svar på president Ashraf Ghanis forslag om tre måneders våpenhvile. Det er uklart om disse to hendelsene har noe med hverandre å gjøre.

Observatører mener det foreløpig ikke er grunnlag for å si at bussaksjonen er Talibans måte å si nei på. Det er andre gang regjeringen forslår våpenhvile i forbindelse med feiringen av id. Det første ble indirekte akseptert ved at Taliban unnlot å gjennomføre angrep.

Det var første gang en nasjonal våpenhvile ble overholdt på 15 år. Den varte bare i tre dager, da Taliban nektet å godta myndighetenes betingelser for at den skulle fortsette.

Blodig uke

Presidentens forslag om våpenhvile kommer i kjølvannet av flere blodige Taliban-angrep, blant annet mot den strategisk viktige byen Ghazni som ligger langs motorveien mellom Afghanistans to største byer, Kabul og Kandahar. Flere hundre mennesker er meldt drept i kamper den siste uken.

Forslaget om våpenhvile blir tatt godt imot av FN, USA og NATO, og utenriksminister Mike Pompeo oppfordret Taliban innstendig til å akseptere tilbudet. President Ghani skal ha klarert forslaget med religiøse ledere, politiske partier og sivile organisasjoner. Stammeledere skal formidle kontakt mellom partene.