Minst to døde i jordskjelvet på Lombok

Folk styrtet ut av husene sine da et jordskjelv inntraff i 11-tiden søndag formiddag lokal tid. Dette hadde en styrke på 6,3 og forårsaket jordskred og skader på nesten hundre bygninger.

På kvelden ble Lombok rammet av et enda kraftigere jordskjelv med en styrke på 6,9. Det ble utløst 20 kilometer under bakken noen kilometer sør for byen Belanting, opplyser U.S. Geological Survey.

Strømbrudd

– To personer døde da de ble truffet av løse gjenstander og mange hus kollapset på grunn av det siste jordskjelvet, sier talsmann Sutopo Purwo Nugroho for det indonesiske direktoratet for krisehåndtering. En av dem befant seg øst på Lombok, mens den andre omkom på naboøya Sumbawa.

Store deler av Lombok har mistet strømmen. Bilder fra øyene viser veier med dype sprekker og i en landsby på Sumbawa brøt det ut en større brann.

– Vi sov i et evakueringstelt. Jeg hadde akkurat sovnet da det plutselig begynte å riste. Alle løp ut i gata mens de ropte og gråt, forteller den lokale innbyggeren på Lombok, Agus Salim, til nyhetsbyrået AFP etter det siste skjelvet. Han beskriver rystelsene som «ekstremt kraftige».

Flere utenlandske turister på hotellet Lina Senggi, et populært sted for tilreisende, måtte evakuere ut av bygningen da skjelvet inntraff.

Flere jordskjelv

For to uker siden ble turistøya Lombok rammet av et kraftig jordskjelv som kostet minst 460 mennesker livet. Over 13.000 mennesker ble skadd, og flere titusen bygninger ble lagt i grus.

Også dette skjelvet hadde en styrke på 6,9. Hvor store ødeleggelser jordskjelv forårsaker, avhenger imidlertid også av en rekke andre faktorer.

Indonesia er svært utsatt for jordskjelv siden landet ligger langs den såkalte ildringen rundt Stillehavet hvor ulike kontinentalplater og havbunnsplater møtes.

