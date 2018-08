IS hevder å stå bak angrep mot politi i Tsjetsjenia

NTB utenriks

Væpnede menn gjennomførte mandag angrep på politifolk flere steder i Tsjetsjenia, opplyser den russiske republikkens leder Ramzan Kadyrov.

Myndighetene bekrefter at to politimenn ble såret i byen Shali. Flere trafikkpolitibetjenter ble såret i angrep i hovedstaden Grozny.

– Bandittene er nøytralisert, skrev Kadyrov på sin Telegram-konto mandag, samme dag som han var på besøk til Saudi-Arabia.

Ekstremistpropaganda har «forvirret unge menn», skrev Kadyrov, og la til at situasjonen i Tsjetsjenia etter angrepet er rolig.

Tsjetsjenias innenriksminister Ruslan Alkhanov sier at angriperne «forsøkte å destabilisere situasjonen i Tsjetsjenia», men at de ikke lyktes.

Ifølge tsjetsjensk politi forsøkte to menn bevæpnet med kniver å ta seg inn på politistasjonen i Shali. Der såret de to betjenter før de ble skutt og drept.

Det har ikke kommet detaljer om hendelsesforløpet i hovedstaden, men Kadyrov skriver at en angriper forsøkte å utføre et selvmordsangrep i Grozny. Angriperen overlevde eksplosjonen og ble innlagt på sykehus, ifølge Kadyrov. Lokale medier viser til ikke navngitte kilder som har sagt at en angriper kjørte ned tre trafikkpolitibetjenter med en bil.

Senere mandag uttalte ekstremistgruppen IS via sin propagandakanal Amaq at den sto bak angrepene, skriver amerikanske SITE, et nettsted som overvåker ytterliggående islamistgrupper.