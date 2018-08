Avis: Metoo-profil skal ha betalt egen anklager

NTB utenriks

Italienske Argento var blant kvinnene som anklaget filmprodusent Harvey Weinstein for overgrep og voldtekt i oktober i fjor. I ettertid har hun vært en framtredende profil innen metoo-kampanjen.

Men i månedene som fulgte, skal Argento selv ha gjort avtaler om å betale sin egen anklager Jimmy Bennett 380.000 dollar, over 3 millioner kroner, ifølge avisen.

Bennett har hevdet at Argento forgrep seg seksuelt på ham på et hotell i California i 2013. Bennet, som i dag er 22 år gammel, var da 17. Argento var 37.

Anklagene og avtalene om betaling skal være beskrevet i dokumenter mellom de to partenes advokater, som avisen har fått tak i. Her skal det også være et bilde av de to som ligger i en seng sammen, datert 9. mai 2013. Ifølge avisen har tre personer med kjennskap til saken bekreftet at dokumentene er autentiske.

Bennett, som er tidligere barneskuespiller, skal ifølge dokumentene ha krevd erstatning ettersom han har slitt psykisk etter hendelsen.

New York Times har forsøkt å få tak i Argento, som ikke har ønsket å kommentere saken.

