Svenske funnet død i Spania – tre pågrepet

Spansk politi har pågrepet tre personer som er mistenkt for mord, mordforsøk og frihetsberøvelse, ifølge nyhetsbyrået TT.

Ifølge den lokale avisen La Opinión de Málaga ble politiet sendt til et bosted i Mijas sør for Malaga etter meldinger om husbråk fredag. På stedet ble to svenske menn funnet fastbundet og skadd. Den ene døde på stedet og den andre ble fraktet til sykehus.

Tidlig lørdag morgen ble tre svenske menn på mellom 20 og 30 år pågrepet. Ifølge den lokale avisa hadde de tre avlyst en reise tilbake til Sverige og var på vei til Marokko da de ble pågrepet.

Svensk UD sier til TT at de kjenner til saken og at de arbeider med å få tak i mer informasjon.

