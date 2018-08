Rapport: Over 800 broer i Frankrike i svært dårlig stand

NTB utenriks

Granskningen er utført på oppdrag for den franske regjeringen, og resultatet er publisert i avisen Journal du Dimanche.

Ifølge granskningen har om lag 4.000 av Frankrikes 12.000 broer som driftes av staten, behov for reparasjoner. Av disse er 804 i så dårlig stand at de står i fare for å rase sammen i løpet av få år dersom det ikke bevilges midler til nødvendig vedlikehold.

Granskningen har ikke omfattet broer som er privateid eller som lokale myndigheter har vedlikeholdsansvar for. Også mange av disse er preget av forfall og manglende vedlikehold.

President Emmanuel Macron og hans regjering har allerede lovet å øke bevilgningene til infrastruktur, og bro-granskningen ble bestilt for flere måneder siden.

Men etter brokollapsen i Genova denne uken, der minst 43 mennesker mistet livet, har presset økt på franske myndigheter om å ta tak i problemet og forhindre at lignende ulykker skjer i Frankrike.

