Mann til retten etter angrepet ved Parlamentet i London

NTB utenriks

29 år gamle Salih Khater er britisk statsborger av sudansk opprinnelse. Han er siktet for drapsforsøk både på sivile og på politiet.

– Han blir framstilt for retten mandag, sier en talsmann for politiet, som sier påtalemyndigheten behandler saken som terrorisme.

– Siktelsene følger en hendelse hvor Khater kjørte bilen sin inn i en stillestående folkemengde og så mot politibetjenter, før han krasjet inn i sperringene utenfor Parlamentet, sier London-politiet i en pressemelding.

Khater ble pågrepet på stedet etter at han tirsdag morgen kjørte en Ford Fiesta inn i en gruppe syklister før han krasjet utenfor Overhuset. Ingen mistet livet i angrepet, men tre mennesker ble skadd.

Ifølge britisk antiterrorpoliti var ikke mannen kjent for etterretningstjenesten, men avisen The Times har meldt at han var en kjenning av politiet.

Ifølge avisen driver 29-åringen en butikk i Birmingham. På hans Facebook-side står det også at han har studert ved Sudans universitet for vitenskap og teknologi.

(©NTB)