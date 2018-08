NTB utenriks

Ifølge det amerikanske jordskjelvsenteret USGS ble det registrert klokken 12.19 lokal tid, med en dybde på 570 kilometer.

Ifølge USGS var episenteret, som lå øst for byen Levuka, så dypt at det ikke er fare for tsunami.

Det er så langt ikke meldt om skader på personer eller bygninger.

