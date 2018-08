Stoltenberg: Verden har mistet en sterk stemme for fred

NTB utenriks

– Verden har mistet en sterk stemme for fred og forsoning. Han levde et langt liv i arbeid for å gjøre verden til et bedre sted, og jeg har sett på nært hold hvor viktig hans innsats har vært, sier Stoltenberg til VG.

Han forteller at han snakket med Annan for få uker siden.

– Han skulle opprinnelig komme i bisettelsen til Thorvald og holde en tale, men han ringte et par dager før og fortalte at han var blitt syk. Vi hadde en hyggelig og god samtale da, men jeg var ikke forberedt på at det var så alvorlig. Han var en venn av Norge. Han fikk Nobels fredspris, og han ble verdens samvittighet, sier Stoltenberg.

«Trist over å høre at Kofi Annan har gått bort. Hans varme måtte aldri misforstås som svakhet. Annan viste at man kunne være en stor menneskevenn og en sterk leder samtidig. FN og verden har mistet en av sine kjemper», skriver Stoltenberg i en melding på Twitter.

