NTB utenriks

«Trist over å høre at Kofi Annan har gått bort. Hans varme måtte aldri misforstås som svakhet. Annan viste at man kunne være en stor menneskevenn og en sterk leder samtidig. FN og verden har mistet en av sine kjemper», skriver Stoltenberg i en melding på Twitter.

(©NTB)