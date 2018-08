Nyhetsbyrå: Antall døde i Genova har steget til 41

NTB utenriks

Brannfolk på ulykkesstedet skal ha funnet ytterligere tre omkomne i en knust bil. Det dreier seg om en ni år gammel jente og hennes foreldre.

Familien er ikke formelt identifisert, og det nye dødstallet er derfor ikke offisielt bekreftet, skriver ANSA. Myndighetenes offisielle tall på omkomne er fortsatt 38.

En stor del av Morandi-broen i Genova kollapset i et kraftig uvær tirsdag. Et stort antall biler og lastebiler styrtet 45 meter ned fra den ødelagte motorveibroen.

I Genova vil det bli holdt offentlige begravelser for flere av ofrene for ulykken lørdag – som også er blitt erklært som nasjonal sørgedag. Italias president Sergio Mattarella skal etter planen være til stede under begravelsene.

(©NTB)