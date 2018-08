NTB utenriks

– Det har aldri vært viktigere enn nå i dagens verden, sier Juncker.

EU-presidenten kaller Annan en nær venn og en stor inspirasjon.

– I dag sørger verden over en stor leder og humanist. Men vi feirer også et liv fylt av mot, empati og en enestående innsats i offentlighetens tjeneste. Han viet sitt liv til å gjøre verden til et fredeligere og mer forent sted, og han kjempet for å få slutt på lidelse og urettferdighet over hele verden, sier Juncker.

